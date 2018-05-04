Güvenlik güçleri PKK'lı teröristlere karlı dağlarda da göz açtırmıyor

Van Jandarma Komutanlığı, 24 Haziran seçim sürecinde terör saldırısı hazırlığında olan teröristlere yönelik 3 Mayıs'ta "Şehit Jandarma Üsteğmen Hüseyin Özgüven Operasyonu" gerçekleştirdi.

PKK'lı teröristlerin saldırılarını engellemek amacıyla sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucunda, el yapımı patlayıcılarda kullanılan malzemelerin bulunduğu sığınak ve barınaklar tespit edildi.

Operasyon sonucunda teröristler tarafından kullanılan ve içinde patlayıcı yapımında kullanılan 12 büyük tüp, 6 piknik tüpü, pil bloku, 400 metre elektrik kablosu, piknik tüpü başlığı ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ile tıbbi malzeme bulunan 2 sığınak tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: AA