  • 02 OCAK 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.767
    EURO 4.542
  • BIST 117524.2
    ALTIN 159.398
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Güvenlik güçleri kar kış demeden operasyonlarını sürdürüyor

Güvenlik güçleri kar kış demeden operasyonlarını sürdürüyor

Genelkurmay Başkanlığı, Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan-2 Operasyonu" ile "Karabıyık-52 Operasyonu"na yönelik bilgi paylaşımında bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Güvenlik güçleri kar kış demeden operasyonlarını sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK), 27-28 Aralık 2017 tarihlerinde, Tunceli'nin Hozat/Tanzi Deresi bölgesinde 51'inci Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde, Tunceli Jandarma Komutanlığı, Elazığ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve Elazığ Kovancılar Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı unsurlarının katılımıyla "Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan-2 Operasyonu" yapıldı.

Operasyonda, mağara ve sığınaklarda önemli miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca 27 Aralık 2017'de, 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Boyalı Ormanları bölgesinde de "Karabıyık-52 Operasyonu" icra edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER