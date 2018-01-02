Güvenlik güçleri kar kış demeden operasyonlarını sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK), 27-28 Aralık 2017 tarihlerinde, Tunceli'nin Hozat/Tanzi Deresi bölgesinde 51'inci Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde, Tunceli Jandarma Komutanlığı, Elazığ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve Elazığ Kovancılar Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı unsurlarının katılımıyla "Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan-2 Operasyonu" yapıldı.

Operasyonda, mağara ve sığınaklarda önemli miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca 27 Aralık 2017'de, 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Boyalı Ormanları bölgesinde de "Karabıyık-52 Operasyonu" icra edildi.

Kaynak: AA