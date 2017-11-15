  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Güvenlik güçleri kaçakçılara geçit vermiyor

Güvenlik güçleri kaçakçılara geçit vermiyor

Konya'da düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda yer altına gizlenmiş iki ayrı tankerde 78 bin litre kaçak mazot ele geçirildi.

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Güvenlik güçleri kaçakçılara geçit vermiyor

Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.A. (45) ile kardeşi F.A'ya (40) ait iki ayrı akaryakıt istasyonunda kaçak mazot satıldığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından akaryakıt istasyonlarına eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yer altına tanker içine gizlenmiş 78 bin litre kaçak mazot ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, akaryakıt istasyonları kapatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, kaçak akaryakıt, Tanker, kaçak mazot
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