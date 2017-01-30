  • 30 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.806
    EURO 4.071
  • BIST 85888.97
    ALTIN 145.727
Buradasınız : » » Güvenlik güçleri 591 kaçağı yakaladı

Güvenlik güçleri 591 kaçağı yakaladı

Genelkurmay Başkanlığı, kara sınırlarından yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 591 kişinin yakalandığını bildirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Güvenlik güçleri 591 kaçağı yakaladı

Türkiye'nin kara sınırlarından yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 591 kişi yakalandı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "günlük faaliyetler"e ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından yasa dışı yollarla Suriye'den ülkeye geçmeye çalışan 581, Türkiye'den bu ülkeye gitmek isteyen 2 kişi yakalandı. Bu kişilerle 277 lira, iki kimlik ve iki yabancı tanıtma kartı ele geçirildi.

Yasa dışı yollardan İran'dan ülkeye geçiş teşebbüsünde bulunan 1, Türkiye'den Yunanistan'a gitmek isteyen 7 kişi yakalandı.

Etiketler: kara sınırları, yasa dışı geçiş, 591 kişi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER