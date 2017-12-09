Güvenli kan temini, dünyanın her yerinde sağlık hizmetleri açısından kritik önem taşıyor. Türk Kızılayı, Türkiye’de 2005 yılından bu yana sürdürülen “Ulusal Güvenli Kan Temini Projesi”ni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de başlattı.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, hedeflerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde güvenli kan temini sistemini yerleştirmek olduğunu söyledi. Kınık şöyle devam etti;

"Bugün adanın ihtiyacı olan kanı birlikte ve güvenli bir biçimde temin etmek için replesman donasyonundan çıkıp gönüllü bağışçılıkla ve düzenli bağışçılıkla bu ihtiyacımızı karşılamak için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz."

Kınık ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir gençlik kampı ve sosyal tesis kurmayı istediklerini de açıkladı.

Kaynak: TRT Haber