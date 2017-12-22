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"Güvenli Eğitim Uygulaması"nda 152 şüpheli yakalandı

Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda yürütülmesi amacıyla ülke genelinde üniversite çevrelerinde "Güvenli Eğitim Uygulaması" yapıldı.

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&quot;Güvenli Eğitim Uygulaması&quot;nda 152 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce ülke genelindeki üniversitelerin çevresinde yaklaşık 10 bin polisin katılımıyla yapılan uygulamada, hakkında yakalanma kararı bulunan 152 şüpheli yakalandı.

Uygulamaya, 81 il emniyet müdürlüklerinden narkotik suçlarla mücadele, asayiş, terörle mücadele ve diğer şubelerden 2 bin 891 ekipte görevli 9 bin 896 polis katıldı. Uygulamalarda ayrıca 12 dedektör köpek de kullanıldı.

Uygulamalar kapsamında üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren kafeler, elektronik oyun salonları, internet salonları, park ve bahçeler, gerekli güvenlik önlemleri alınarak denetlendi.

216 kişiye adli ve idari işlem uygulandı

Polis, kimlik kontrolü yaptığı 86 bin 559 kişiden 216'sına adli veya idari işlem uygularken, 48’ini gözaltına aldı.

Trafik ekiplerince incelenen 10 bin 302 araçtan 363’üne cezai işlem uygulanırken, 60'ı trafikten men edildi, bir aranan araç ise otoparka çekildi.

Araç plakaları ile sürücülerine adli veya idari yönden toplam 173 bin 168 lira ceza kesildi.

Polis ekiplerince kişilerin üzerleri, iş yerleri ve araçlarda yapılan aramalarda, 7 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 62 mermi, 22 gram esrar, 3 gram bonzai ve 7 adet captagon hap ele geçirildi.

Uygulamalarla üniversite öğrencilerinin her türlü zararlı faktörden uzak tutulması, eğitim ve öğretim faaliyetlerini güvenli bir ortamda yürütmeleri amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yakalama kararı, güvenli eğitim uygulaması, Emniyet Genel Müdürlüğü, dedektör köpek
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