Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 5
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

Piyasalar

  • Dolar: 3.52
    Euro: 3.68
  • BIST: 76972.15
    Altın: 128.005

Kapat
Buradasınız : » » 'Güven ve istikrarı kalıcı hale getirmek bizim görevimiz'

'Güven ve istikrarı kalıcı hale getirmek bizim görevimiz'

Başbakan: Son 14 yılda Türkiye bir şeyler başardıysa bunun arkasındaki sihirli iki sözcük budur; güven ve istikrar. Güven ve istikrarı kalıcı hale getirmek de bizim görevimizdir.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Güven ve istikrarı kalıcı hale getirmek bizim görevimiz

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kadın girişimciler heyetini kabulünde yaptığı konuşmada, "Son 14 yılda Türkiye bir şeyler başardıysa bunun arkasındaki sihirli iki sözcük budur; güven ve istikrar. Bu güven ve istikrarı kalıcı hale getirmek de bizim görevimizdir." dedi.

Yıldırım, "Sadece 2007'den bugüne kadar 7 milyon vatandaşımıza iş imkanı sağladık. OECD ülkeleri arasında son yıllarda en fazla istihdam oluşturan ülkelerde ikinci sıradayız. 2007-2015 arasında AB kadın istihdam oranını yine en fazla artıran ülkeyiz. Bu şu anlama gelmesin; Avrupa ülkelerinden daha iyiyiz, OECD ülkelerinden daha iyiyiz değil. Son yılların performansından bahsediyorum. Burada gideceğimiz çok yol var, katedeceğimiz çok mesafe var." diye konuştu. AA

Etiketler: güven, Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi, Başbakan Yıldırım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER