'Güven Timleri' suçlulara nefes aldırmıyor

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği bünyesinde yer alan ve halkın yoğun olduğu noktalarda simitçi, kestaneci, temizlik işçisi, ayakkabı boyacısı, aşçı ve otopark görevlisi kılığında görev yapan Güven Timleri, suç ve suçluların önüne geçmek maksadıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Timler tarafından özelikle Ulus ve Kızılay bölgelerinde son bir ayda gerçekleştirilen uygulama ve çalışmalarda, yaralama, hırsızlık, kapkaç, dolandırıcılık, yankesicilik, uyuşturucu kullanımı ve satışı gibi suçlardan aranan 155 kişi yakalandı.

Ayrıca, uyuşturucu satan ve kullandığı tespit edilen 35 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara da ele geçirildi.

Ekipler aynı zamanda "üç kağıt" oynatan 17 kişi ile yollara fuhuş amaçlı kartvizit atan 32 kişi hakkında da cezai işlem yapılmasını sağladı.

Kaynak: AA