Gürültü kirliliğiyle mücadelede düğmeye basıldı

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gürültü kirliliğinin azaltılması için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Cumali Atilla'nın talimatıyla, insan sağlığını etkileyen gürültü kirliliği ile mücadele amacıyla caddeler, alışveriş merkezleri, küçük endüstriyel alanlar, düğün salonları, hizmet binaları, fabrikalar ve konutlarda ölçüm yapılarak Stratejik Gürültü Haritası oluşturuluyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Elazığ, Diclekent ve Karacadağ caddeleri ile Mahabad Bulvarında (75 metrelik yol), ölçümlerini tamamlamasının ardından, alışveriş merkezleri, küçük endüstriyel alanlar, düğün salonları, hizmet binaları, fabrikalar ve konutlarda gürültü ölçüm çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda hassas pnomatik lastik hava hortumları ile kentin araç yoğunluğu yüksek olan caddelerinde 24 saatlik araç sayımı yapılıyor. Gün içinde her saat için o yoldan ne kadar aracın geçtiği ve araçların cinsi gibi veriler toplanıyor.

Veriler toplandıktan sonra gürültünün azaltılması da dahil olmak üzere gürültünün azaltılması için eylem planı hazırlanacak.