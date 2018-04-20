Gürsel Baran yeniden Ankara Ticaret Odası Başkanı seçildi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Salonu'nda yapılan seçimde 181 meclis üyesinin 176'sı oy kullandı, 1 oy boş çıktığı için geçersiz sayıldı.

Tek listeyle aday olduğu seçimde 174 oy alan Gürsel Baran, 4 yıl görev yapmak üzere yeniden ATO Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin yanı sıra Disiplin Kurulu üyeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu delegeleri de seçildi.

Gürsel Baran başkanlığındaki ATO Yönetim Kurulu; Adem Ali Yılmaz, Edip Balcı, Halil İbrahim Yılmaz, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Murat Ülkü Karakuş, Nihat Uysallı, Nuh Acar, Süleyman Ekinci ve Temel Aktay'dan oluştu.

ATO Meclis Başkanı ise yapılacak ilk meclis toplantısında seçilecek.

"Ankara'nın ihtiyacı olan her yerde Ankara Ticaret Odası olacak"

ATO Başkanı Baran 2016 yılında zor bir süreçte göreve geldiklerini söyleyerek, bu süre içinde odanın ve tüccarların sorunlarının çözümü için çalıştıklarını söyledi.

Gürsel Baran, bu çalışmaların devamlılığını sağlamak için tekrar aday olduklarından şöyle bahsetti:

"Üyelerimiz komite seçimlerinde de bugün burada da ellerinden gelen desteği verdiler. Bundan sonra görev bizim. Ankara'nın ihtiyacı olan her yerde Ankara Ticaret Odası olacak, üyelerin nefesi, morali, desteği olacak. İnşallah bir dahaki seçim geldiğinde buradan iz bırakarak ayrılanlardan oluruz. Bunun gayreti içinde olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürsel Baran'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkanlığa yeniden seçilen Gürsel Baran'ı tebrik etti.

Erdoğan, Baran'a tebrik telgrafı göndererek kendisine başarı dileklerini iletti.

Kaynak: AA