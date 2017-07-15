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'Güreşseverler' parklarda sabahladı

Edirne'ye Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye gelen birçok kişi, otellerde yer bulamadıkları için park ve bahçelerde sabahladı.

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Güreşseverler parklarda sabahladı

Edirne'ye 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için yurdun çeşitli yerlerinden gelen onlarca kişi, otellerde yer bulamayınca geceyi tarihi Selimiye Camii'nin bahçesi ve parklarda uyuyarak geçirdi.

Güreşleri izlemek için Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli ve Antalya'dan gelen ve otellerde yer bulamayan güreşseverler, "çimen palas" olarak nitelendirdikleri cami bahçesi ve çevresindeki parklarda sabahladı.

Hazırlıklı gelenler portatif çadırlarında, hazırlıksız olanlar ise altlarına karton sererek dinlendi. Uyku tulumu, tencere, tava ve çaydanlıklarıyla adeta kamp kuran bazı güreş tutkunları, konaklamanın yanı sıra yemek ihtiyaçlarını buralarda giderdi.

Yanlarında getirdikleri malzemelerle kahvaltı hazırlayıp çay demleyen güreşseverler, daha sonra battaniyelerini toplayarak müsabakaların yapılacağı Kırkpınar Er Meydanı'na doğru yol aldı. AA

Etiketler: Edirne, kırkpınar yağlı güreşleri
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