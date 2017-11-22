Gürcistan'dan hırsızlık için geldiler İzmir'de yakayı ele verdiler

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka, Konak ve Çiğli ilçelerindeki evlerden çok miktarda ziynet eşyası ve nakit para çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Özel oluşturulan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi üzerine hırsızlık olaylarının gerçekleştiği çevrede araştırma yaptı.

Eşkali belirlenen zanlıları takibe alındı, bir kuyumcuda çaldıkları ziynet eşyasını bozdurmaya çalışan şüphelilerin izini buldu.

Düzenlenen operasyon sonucunda hırsızlık suçundan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda nakit para, ziynet eşyası, saat ve cep telefonu ele geçirildi.

Zanlıların özellikle lüks semtlerdeki evleri hedeflerine aldıkları, bu evlerden çaldıkları ziynet eşyalarını kuyumcuda bozdurdukları, nakit parayı ise Gürcistan'daki şebeke üyesi başka bir şüphelinin hesabına yatırdıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3 mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: AA