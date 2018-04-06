Gürcistan'a kaçarken yakalanan eski polise FETÖ'den hapis cezası

Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan, daha önce meslekten ihraç edilen polis memuru Musa Özçelik ile avukatı katıldı.
Özçelik, son savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görev yaparken Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açığa alınan ve Gürcistan'a kaçma girişimi sırasında 1 Mayıs 2017'de Sarp Sınır Kapısı'nda yakalanan polis memuru Özçelik, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.
Özçelik, daha sonra meslekten ihraç edilmişti.
Kaynak: AA