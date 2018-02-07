  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Gürcistan plakalı cipte FETÖ ile ilgili notlar bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Gürcistan plakalı bir cipte, FETÖ ile ilgili notlar bulunan ajanda ele geçirildi.

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Gürcistan plakalı cipte FETÖ ile ilgili notlar bulundu

Tokat Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca istihbari çalışma, araştırma ve takip neticesinde Amasya'dan Erzincan istikametine giden F.B'nin kullandığı Gürcistan plakalı cip, Erbaa girişindeki jandarma kontrol noktasında durduruldu.

Kontrolde, aracın 24 Ağustos 2017'de yurt dışına çıkarılması gerekirken götürülmediği, sürücünün de cip sahibi olmadığı tespit edildi.

Cipteki aramada, Gürcistan uyruklu H.M. isimli kadına ait olduğu tespit edilen ajanda ele geçirildi. Ajandada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazılı konuşması ile örgütle iltisaklı olduğu değerlendirilen notlar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü ile araçtaki S.G, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.  

Kaynak: AA

Etiketler: Tokat, gürcistan, FETÖ operasyonu, fetö, erbaa
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