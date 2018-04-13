Gürbulak Sınır Kapısı'nda 15 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık ile İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda, Gürbulak Sınır Kapısı'na İran'dan giren boş tırın dorse kısmında piyasa değeri 15 milyon 400 bin lira olan 78 kilogram eroin ele geçirildi.

Tavana preslenmiş paketlerin köpeklerin koku almasını önlemek için de pul biber ve gres yağı ile kaplandığı, paketlerin kısa sürede boşaltılmasını sağlayacak kayışlı bir düzenek kurulduğu tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İran uyruklu tır şoförü sevk edildiği mahkemede “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA