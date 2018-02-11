Gurbetten gelip karavanını Mehmetçik'e bağışladı

Yaklaşık 27 yıldır Almanya'nın Düsseldorf şehrinde yaşayan Murat Güneş, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere karavanını hediye etmeye karar verdi. Kardeşi Abdullah Güneş ile karavanını 4 günde Düsseldorf'tan Hatay'a getiren Güneş, işlemlerinin ardından karavanını Gümrük İl Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Görevlilerin, karavanı Antakya Kaymakamı aracılığıyla operasyona katılan askerlere ulaştıracağı öğrenildi.

Murat Güneş yaptığı açıklamada, bir yıl önce aldığı karavanını maddi sıkıntı yaşadığı için Almanya'da satılığa çıkardığını söyledi.

Bu sırada Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığını anlatan Güneş, maddi sıkıntısını bir kenara bırakarak karavanını Mehmetçiğe bağışlamaya karar verdiğini belirtti.

Güneş, harekatı uzaktan yabancı gibi seyretmek istemediğini vurgulayarak, "Yurt dışında uzaklarda olabiliriz ama kalbimiz burada. Vatan bizim için her şeydir. Askeri operasyon başladıktan sonra kendime yabancı gibi seyretmeyi yediremedim. Televizyonda kadınlarımızın yemek yaptıklarını gördüm. Gerçekten çok duygulandım, çok etkilendim ve ben de karavanımı Mehmetçik'imize bağışlamaya karar verdim. Devletimiz bütün ihtiyaçlarını karşılıyor, bundan eminiz ama benim de bir katkım olsun istedim. Vatanına aşık insanlar olarak seyirci kalmayarak karavanımı getirip askerimize, Mehmetçik'imize hediye etmek istedim." diye konuştu.

"Bugün karavanımı bırakıyorum, yarın da canımı bırakırım"

Hatay'a 4 günde geldiğini anlatan Güneş, "Karavanın içerisinde 3-5 asker yatarsa çok gururlanırım, çok mutlu olurum. İçinde çok güzel barınma imkanı sağlanabilir. Kalorifer olduğu için üşümezler, en azından dışarıda sularını ısıtıp içinde duş alabilirler." ifadelerini kullandı.

Güneş, 27 yıldır yaşadığı Almanya'da vatandaşlık almadığının altını çizerek, "Bugün geldim karavanımı bırakıyorum, yarın da devletim çağırdığı takdirde canımı burada bırakırım. İnşallah Allah bize şehit olmayı nasip eder." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA