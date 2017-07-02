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Gurbetçilerin yurda girişleri yoğunlaştı

Almanya, Fransa, Belçika gibi Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde okulların tatile girmesiyle "sıla yolculuğunda" artış başladı.

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Gurbetçilerin yurda girişleri yoğunlaştı

Almanya, Fransa, Belçika gibi Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde okulların tatile girmesiyle Türkiye'ye gelişleri arttı.

Yıllık izinlerini geçirmek üzere yaşadıkları ülkelerden yola çıkan Türk vatandaşlarının özellikle Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanarak yurda girişleri yoğunlaştı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gittiği mevzuat düzenlemeleri sayesinde, sınırdan geçişlerin daha da hızlandığını söyledi.

Ocak, yurda gelişlerin daha da arttığı dün geceden bugün 19.00'a kadar 4 bin aracın giriş işlemi gördüğünü, bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre 800 araç fazla olduğunu belirtti.

Tüm peronların açık olarak hizmet verdiğine işaret eden Ocak, hem Emniyet Genel Müdürlüğü hem de Gümrük ve Ticaret Bakanlığının personel takviyesi yaptığını dile getirdi.

Etiketler: gurbetçiler, yurda dönüş
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