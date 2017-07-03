Gurbetçilerin 'memleket' yolculuğu

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları, okulların da tatil olması sonrasında sıla hasretiyle memleket yollarına düştü. Vatandaşların yurda Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden 4 sınır kapısından girişler sürüyor.

Vatandaşların geneli yurda giriş için Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih ediyor. Yoğunluğun bu kapıya yüklenmesi nedeniyle Kapıkule'de zaman zaman kuyruklar oluşuyor.

Gümrük yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kapıkule'deki 10 giriş peronunda pasaport ve gümrük işlemleri yapılıyor.

Takviyelerle herhangi bir personel sıkıntısının yaşanmadığını ifade eden yetkililer, özellikle hafta sonunu içerisine alan bazı günler yaşanan kuyruk sorununun, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının aynı anda gümrüğe girmesinden kaynaklandığını ifade etti.

3 günde 14 bin 215 araç geçiş yaptı

Yetkililer, bir aracın gümrükteki işlemlerinin 1,5-2 dakika sürdüğünün de altını çizdi.

Bu arada, 3 günde 4 sınır kapısından 14 bin 215 aracın geçiş yaptığı öğrenildi.

"Vatana gelmenin mutluluğu bir başka"

Almanya'dan gelen Macide Kılıçaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece saat 12.00'de Almanya'dan yola çıktıklarını ve Türkiye'ye yeni giriş yaptıklarını söyledi.

Vatana gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Kılıçaslan, ''Bulgaristan'da bekledik, burada kuyrukta bekliyoruz. Şimdi onlar da haklı, biz de haklıyız. Ama alacağı olan yok. Tamam çalışanlara bir şey demiyoruz ama bize de yazık, o kadar yol geldik. Bir an önce evimize kavuşmak istiyoruz.'' dedi.