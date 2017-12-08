Günübirlik kiralanan 10 bin ev denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 4 bin 351 polisin katılımıyla "Günübirlik Kiralanan Evlere Yönelik Denetleme-2" yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde bin 466 ekip ve 4 bin 351 personelin katılımıyla Türkiye genelinde "Günübirlik Kiralanan Evlere Yönelik Denetleme-2" gerçekleştirildi.

10 bin 419 evin kontrol edildiği denetimlerde, 749 ev sahibine 2 milyon 676 bin 385 lira ceza uygulandı. Ayrıca günü birlik olarak faaliyet gösteren 85 yeni ev tespit edilirken, 313 eve kapatma işlemi uygulandı.

Denetimlerde çeşitli suçlardan arandığı belirlenen biri FETÖ üyesi 118 kişi yakalanırken, 15 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı.

Açıklamada, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi ve yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi ve terör örgütü mensuplarının örgütsel faaliyetler yürütebilecekleri göz önünde bulundurulduğundan terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesinin amaçlandığı vurgulandı.