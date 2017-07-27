  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Güneydoğu'da sıcaklık artacak

Güneydoğu'da sıcaklık artacak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gelecek hafta hava sıcaklılarının artacağı, Şanlıurfa'da 43 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

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Güneydoğuda sıcaklık artacak

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gaziantep'te bu hafta sıcaklık geçen haftaya göre 3-4 derece birden artarak bugün 35 dereceye ulaştı. Kentte yarın ve ertesi gün kademeli artış gösterecek sıcaklık, salı günü 40 dereceye yükselecek.

Bölgede hava sıcaklığı en yüksek şehirlerden Şanlıurfa'da da bunaltıcı hava etkili oluyor. Bugün 40 derece ölçülen sıcaklığın salı günü 43 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaştığı Adıyaman ve Kilis'te de termometreler salı günü 42 dereceyi gösterecek.

Yetkililer, aşırı sıcakların etkili olduğu bu dönemde vatandaşları tedbirli olmaları, özellikle öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.

Etiketler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi
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