Güneydoğu'da kavurucu sıcaklar bunaltıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kavurucu sıcak bunaltıyor.

Bölge genelinde hava sıcaklığında geçen haftaya göre 6-7 derece artış oldu. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Batman'da sıcaklık 40 dereceyi aşarken, Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde ise 45 dereceye ulaştı.

Kavurucu sıcaktan bunalan vatandaşlar, 11.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösteriyor. Bu nedenle il ve ilçe merkezlerinde cadde ve sokaklar, özellikle öğle saatlerinde adeta boşalıyor.

Vatandaşların büyük çoğunluğu klimalı mekanlarda oturmayı tercih ederken, bazı kişiler ise park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Diyarbakır'ın tarihi ilçesi Sur'da dezavantajlı ailelere mensup çocuklar, Anzele'deki süs havuzlarına girdi.