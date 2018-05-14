Güneydoğu Anadolu'da terörün zarar verdiği tarihi yapılar ihya ediliyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, terör örgütü PKK mensuplarının çukur ve barikat olaylarında hedef ayrımı gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda, çok sayıda yapıda hasar oluştu.

Teröristlere yönelik başarılı operasyonların ardından sağlanan huzur ortamında, tarihi varlıkların yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

23 eserden 11'inin onarım çalışmaları tamamlandı

Diyarbakır ve Mardin'de teröristlerin zarar verdiği, aralarında cami ve kilisenin de olduğu 23 tarihi yapıdan Mardin Nusaybin'de Zeynel Abidin Camii ve külliyesi, Diyarbakır'da Hasırlı Mescidi, Protestan Kilisesi ve Arap Şeyh Camii'nin de aralarında bulunduğu 11'inin restorasyonu tamamlandı.

Zeynel Abidin Camii - Mardin

Diyarbakır'daki Fatih Paşa (Kurşunlu) Camii ve Ermeni Katolik Kilisesi ile Nusaybin'deki Selman'ı Pak Camii ve Türbesi gibi restorasyonu süren 12 eserle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Özellike ibadethaneleri hedef alıyorlar

Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen din, dil ve medeniyetlerin kutsal şehirlerinde düzenlenen saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Evsen, terör olayları nedeniyle yakılıp yıkılan tüm eserlerin restore edildiğini söyledi.

"Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 yapı zarar gördü. Zeynel Abidin Camii ve Külliyesi'nin restorasyonunu tamamladık. Buradaki eserlerle birlikte 23 eserimiz zarar gördü. Bunların birçoğunun restorasyonunu gerçekleştirdik. 2018 yılında inşallah kalan 12 eserin de restorasyonunu bitireceğiz."

Evsen, teröristlerin saldırılarında özellikle ibadethaneleri hedef aldığını vurguladı.

"Bütün dinlerde ibadethaneler dokunulmaz olan yerlerdir. Cami, kilise ve havralara saldıramazsınız, orada görev yapanlara zarar veremezsiniz. Bütün dinlerin ortak anlayışında ibadet yerleri korunması gereken mekanlardır. Bunlar bilinçli yapılan bir saldırıydı ancak istedikleri olmadı. Bu saldırılar, milleti bir araya getirmiş, birliği pekiştirmiştir."

Çalışmalarda hiçbir ayrım yapılmadığına vurgu yapan Evsen, "Biz camileri de kiliseleri de restore ettik. Suriçi'nde zarar gören 4 kilisemizden 2'sinin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne aitti. Ermeni Protestan Kilisesi'nin restorasyonu tamamlandı ve açıldı. Ermeni Katolik Kilisesi'ni de 2018 yılında bitirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: AA