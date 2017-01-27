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Buradasınız : » » Güneydoğu Anadolu için buzlanma ve don uyarısı

Güneydoğu Anadolu için buzlanma ve don uyarısı

Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

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Güneydoğu Anadolu için buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde yağışların kuvvetli yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olmasının beklendiği, akşam saatlerinden itibaren yağışların Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde ve kuzey ilçelerinde, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak genelinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yoğun kar yağışının neden olabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Etiketler: şırnak, Siirt, Şanlıurfa buzlanma, Mardin, don uyarısı, Diyarbakır, Batman
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