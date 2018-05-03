Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne 1,5 milyar liralık yatırım yapılacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kütahya'da DSİ tarafından 161 milyon liraya inşa edilecek 8 tesisin toplu temel atma törenine katıldı. Eroğlu, orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımını gerçekleştirdi.

Barajlardaki doluluk oranı

Eroğlu, geçen sene son 45 yılın en kurak döneminin yaşandığını hatırlattı. Yağışlarda bir miktar azalma olduğunu ancak buna rağmen içme suyu barajlarının yüzde 44'ünün, sulama barajlarının yüzde 50'sinin, enerji barajlarının ise yüzde 49'unun dolu olduğunu söyledi.

4 Mayıs'tan itibaren yağışların geldiğini, çarşamba gününe kadar bunun bölge bölge devam edeceğini dile getiren Eroğlu, içme suyu konusunda Türkiye genelinde sıkıntı olmadığını söyledi.

Bakan Eroğlu, Gaziantep ve Kilis'te Suriyeli sığınmacılar nedeniyle yaşanan su sıkıntısının giderilmesi için çalışmalar yapıldığını aktardı.

"İstanbul'da barajlar yüzde 88 dolu. Güneydoğu'da eksikliğimiz var. İzmir'de geçen sene barajlarda doluluk oranı yüzde 64'tü, bu yıl yüzde 48. Bursa'da geçen yıl yüzde 58'di ama bu yıl doluluk oranı yüzde 98'e yükseldi. Nitekim Kilis'te su sıkıntısı vardı. Onun da sebebi Kilis'in 65 bin nüfusu vardı, 130 bin Suriyeli kardeşimiz Kilis'e geldi. Bu nedenle hesaplarımız birden bire altüst oldu. DSİ Kilis'e yeni baraj yapıyor. O bitinceye kadar şu anda içme suyu sıkıntısını aşmaya çalışıyoruz. Gaziantep'e ilave 500 bin Suriyeli geldi. Şanlıurfa'ya ilave arıtma tesisi yaptık ve orayı kurtardık. Gaziantep'e ilave 500 bin nüfus için içme suyu hattını hızla döşüyoruz. Bu bölgede 1,5 milyar liralık projeyi hayata geçireceğiz."

"Biz suyu dünyada en iyi yöneten ülkeyiz"

Su konusunda tasarruf yapılması gerektiğine işaret eden Eroğlu, "Tasarrufu elden bırakmamamız lazım. Türkiye su zengini ülke değil, su fakiri bir ülke de değil. Suyu akıllıca kullanıyoruz. Şunu gururla ifade edeyim, biz suyu dünyada en iyi yöneten ülkeyiz. Baraj inşaatlarında dünyada ilk 3'e giriyoruz. Gölet inşaatlarında ise birinciyiz. Şu anda dünyada en çok suyla ilgili tesis yapan bakan benim. Türkiye'de 7 bin 500 tesis yaptım. Ne kadar şükretsem az" dedi.

Bakan Eroğlu, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA