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Buradasınız : » » Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki toz bulutu yaşamı olumsuz etkiliyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki toz bulutu yaşamı olumsuz etkiliyor

Şanlıurfa, Kilis ve Hatay'da iki gündür etkili olan toz bulutunun özellikle sağlık üzerinde risklere yol açtığı bildirildi.

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Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki toz bulutu yaşamı olumsuz etkiliyor

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, son yıllarda daha çok etkili olmaya başlayan çöl tozlarının uluslararası bir sorun haline geldiğini belirtti.

Türkiye'yi etkileyen toz bulutunun genelde Suriye ve Sahra Çölü üzerinden geldiğini ifade eden Çullu, "Bu tozlar çoğu zaman sadece Türkiye'yi değil başka ülkeleri de etkilemektedir. Tozlar öncelikle geldikleri bölge insanın sağlığını bozmakta, gıda ve su kirliliğine neden olmaktadır." dedi. 

Yağmurun yağmadığı ve rüzgarın esmediği durumlarda bu tozlar uzun zaman atmosferde kaldıklarını söyleyen Çullu, "Tozlar atmosferdeyken baş ve göz ağrısı dışında önemli oranda solunum sistemini etkilemektedir. Küresel boyutları olan bu tozların sağlık ve gıda üzerine olan etkileri çok ölçülememektedir. Durdurulması zor olan bu tozların etkisini azaltmak için uluslararası finansman destekleri sağlanarak araştırmalar yapılmalıdır." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de toz bulutunun daha çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Hatay ve Adana çevrelerini etkilediğini vurgulayan Çullu, "Yetkililerin özellikle tozun atmosferde olduğu sürelerde açık gıdaların kapatılması ve basın aracılığıyla önceden vatandaşı uyarmaları önemlidir. İnsanların araziyi tahrip etmesi sonucu gelecekte tozların daha da artacağı düşünülürse şimdiden kanunsal ve önleyici tedbirlerin alınmasında yarar bulunmaktadır." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: şanlıurfa, Harran Üniversitesi
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