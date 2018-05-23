Gündüzleri oruç, akşamları antrenman

Ramazan ayı dolayısıyla oruç tutan Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü güreşçileri, iftardan sonra güreş sahasında kendi imkanlarıyla kurdukları çadırda haftada 3 gün 2 saat çalışmalarını sürdürüyor.

Güreşçiler, 09-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlık yapıyor.

Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Uğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıldır ramazan ayında yağlı güreş antrenmanlarını iftardan sonra yaptıklarını söyledi.

Uğuz, ramazan ayının hemen ardından 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başladığını ifade etti.

"Güreş takımı olarak ramazan ayı nedeniyle gündüzleri antrenman yapamadığımız ve çocukların tümü oruç tuttuğu için iftardan sonra saat 22.00 ile 00.00 saatleri arasından güreş sahasında kendi imkanlarımızla yaptığımız çadırda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ramazan Bayramından hemen sonra Tarihi Kırkpınar güreşleri var. En iyi şekilde hazırlanmak ve derece yapmak için 2 yıldır akşamları çalışıyoruz. Sporcularımız, akşamları çok daha rahat çalışma imkanı buluyorlar."

Güreşçi Taha Uğur Yazgan da iftardan sonra antrenman yaparak Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlandıklarını belirterek, "Gündüzleri oruçlu olduğumuz için iftardan sonra akşam, gece antrenmanı yapıyoruz. Hocamız ile birlikte kurduğumuz çadırda Kırkpınar'a hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Alperen Atar ise, "Kurduğumuz çadırda iftardan sonra arkadaşlarımızla 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA