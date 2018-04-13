Gündüz güvenlik kameralarını kırdılar; gece soydular

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir yük asansörü firmasının deposundan bazı güvenlik kameraları kırılıp, bekçi köpeği uzaklaştırılarak, asansör parçaları çalındı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekip, görüntülerden olayı gerçekleştirenlerin 6 kişi olduğunu belirledi.

Görüntülerden eşkallerini tespit ettiği iki şüpheliyi gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı.

4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 18 yaşındaki Yusuf K. ve 19 yaşındaki Serdar K. adliyeye sevk edildi.

İki şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Polis ekipleri, eşkallerini tespit ettiği 4 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Önce kameraları devre dışı bıraktılar, sonra çalıp uzaklaştılar

İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheliler, dışarıyı gösteren iki kamerayı taş atıp kırdıktan sonra yerinden sökerek devre dışı bırakıyor.

Hava karardıktan sonra iş yerine gelen iki şüpheli tırmanarak çıktıkları kapının üzerinden içeriye giriyor. Bu sırada iş yerindeki bir köpek onları fark edip uzaklaşıyor.

İki şüphelinin kapıyı açmasının ardından 3 kişi daha içeriye giriyor. Şüpheliler ellerine aldıkları sopalarla köpeğin oradan uzaklaşmasını sağlıyor. Daha sonra şüpheliler, çaldıkları malzemelerle iş yerinden ayrılıyor.

Kaynak: AA