Gümüşhaneliler Mehmetçiği bağrına bastı

Gümüşhane Kürtün'de vatandaşlar, terör örgütü PKK’nın sözde Karadeniz sorumlusunu operasyonla öldüren kahraman askerleri karşılamak için Oltan Sungurlu Kültür Merkezi önünde toplandı.

Burada İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 2. Jandarma Asayiş Komando timi, dualarla, Türk bayraklarıyla ve güllerle karşılandı.

Karşılamaya katılan Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen, Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Karabulut, timin komutanını alnından öperek kutladı.

Şükür kurbanı kesildi

Tim tarafından burada komando andı okundu. Karşılamada kesilen şükür kurbanının ardından Belediye Başkanı Kanat, akıtılan kanı askerlerin alnına sürdü.

"Hem Adil Bülbül hem Eren Bülbül'ün katillerinin leşlerini önümüze attınız"

Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat, askerlere teşekkür etti.

"Hem Adil Bülbül hem de Eren Bülbül katilinin leşini attınız önümüze. Adil Bülbül benim damadımdı, evladımdı. Eren Bülbül de Maçka’da bir evladımızdı. Burada en çok ben mutlu oldum. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum."

Bölücü terör örgütünün 3 Mayıs 2016'da düzenlediği bombalı saldırıda yaşamını yitiren Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat'ın damadı Adil Bülbül'ün, kendi adını taşıyan 2 yaşındaki oğlu ile kardeşi Ali Bülbül de askerleri karşılayarak çiçek takdim etti.

Ali Bülbül, anne karnındayken babası bölücü örgüt üyelerince şehit edilen Adil'i, Tim komutanı Üstteğmen Orhan Polat'ın kucağına verdi. Polat, küçük Bülbül ile bir süre yakından ilgilendi.

"Kardeşimin kanını yerde bırakmadınız"

Ali Bülbül de askerlere hitaben "Kardeşimin kanını yerde bırakmadınız. Size çok teşekkür ediyorum." dedi.

Askerler ve vatandaşlar, Transit Caddesi boyunca vatandaşların tezahüratları ve çiçek takdimleri eşliğinde yürüyerek ilçe Jandarma Komutanlığına geldi.

Komutanlık girişindeki duanın ardından gruptakiler dağıldı.

Askerlere Türk bayrağı hediye edilen karşılama törenine çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA, İHA, DHA