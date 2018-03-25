Gümüşhane'de tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane'den Kelkit istikametine giden 40 yaşındaki Nazım A. idaresindeki tır, Ulukale köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Ömer Ataş'ın kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan sürücü Ataş, 22 yaşındaki Müslüm Öztürk, 21 yaşındaki Fırat Yıldırım ve 36 yaşındaki Heybeytullah Bahçecioğlu araçta sıkıştı.
Gümüşhane Belediyesi ve AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan bu kişilere 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.
Sağlık ekipleri, Ataş, Öztürk ve Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bahçecioğlu ise ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapanan Gümüşhane-Kelkit karayolu, araçların yoldan çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.
Tır sürücüsü, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA