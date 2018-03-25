Türkiye » Gümüşhane'de tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı Buradasınız : Ana Sayfa

Gümüşhane'de tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Gümüşhane-Kelkit karayolu yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.

25 Mart 2018 Pazar 21:51



