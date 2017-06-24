  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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Gümüşhane'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Gümüşhane'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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Gümüşhanede otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Gümüşhane'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Durmuş Ali Armutlukuyu idaresindeki otomobil, Gümüşhane-Erzincan karayolu Karakaya mevkisinde karşı yönden gelen Ahmet Şehit'in kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücülerinden Durmuş Ali Armutlukuyu ve kardeşi Fatma Armutlukuyu ile diğer araçta bulunan sürücü Ahmet, eşi Esma, çocukları Mehtap, Melahat Nur ve Ümeyir Şehit yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücülerden Ahmet Şehit'in eşi Esma Şehit, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Etiketler: Gümüşhane, kaza
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