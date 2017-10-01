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Gümüşhane’de otomobil minibüsle çarpıştı: 3 yaralı

Gümüşhane’de otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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Gümüşhanede otomobil minibüsle çarpıştı: 3 yaralı

Gümüşhane'den Şiran ilçesine giden Murat Tuğ (32) idaresindeki 29 AJ 522 plakalı otomobil, İnkılap köyü Değirmenönü mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Recep Turban'ın (44) kullandığı 41 SK 096 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Nahide Kılınç (32) yaralandı.

Çevredekiler tarafından olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler: Gümüşhane’de otomobil minibüsle çarpıştı
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