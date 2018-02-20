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Buradasınız : » » Gümüşhane’de öğrenci evi kül oldu

Gümüşhane’de öğrenci evi kül oldu

Gümüşhane’de bir üniversite öğrencisinin kaldığı evde yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen bir öğrenci ve 2 evcil köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Gümüşhanede öğrenci evi kül oldu

Karaer Mahallesi Fuadiye Caddesi’ndeki beş katlı apartmanın en üst katında bulunan dairede yaşayan üniversite öğrencisi yatarken elektrikli ısıtıcıyı açık bırakarak uyudu.

Sabaha karşı odadaki yoğun duman nedeniyle uyanan öğrenci Sakine Çıkman, alevlerin arasında bir süre mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarda bulunmasının ardından olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri öğrenciyi ve iki evcil köpeğini kurtardı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürülürken, dumandan etkilenen Çıkman, olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Çıkman’ın ve iki evcil köpeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, fatura ödenmediği için doğalgazın kesik olduğu ve bu nedenle elektrikli ısıtıcı kullandıkları iddia edildi. 

Kaynak: İHA

Etiketler: yangın, köpek, itfaiye, Gümüşhane
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