Gümüşhane'de FETÖ davasında karar

Gümüşhane'de, FETÖ'ye ilişkin görülen davada, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, örgütün il yapılanmasında erkek memurlardan sorumlu olduğu gerekçesiyle Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan fizyoterapist Hasan Ali A, avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Hasan Ali A, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Hiçbir terör örgütüne üye olmadığını öne süren Hasan Ali A, dosyada kendisine isnat edilen suçların somut delilerden uzak olduğunu savundu.

Uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirten sanık beraatini talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkiline isnat edilen suçlamanın bir tanık ifadesinden yola çıkılarak yapıldığını ve gerçekliğe aykırı olduğunu iddia etti.

Önceki savunmalarını da tekrar ettiklerini dile getiren avukat, müvekkilinin tahliyesi ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Hasan Ali A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine ve sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Kaynak: AA