Gümüşhane'de eski polis memuruna hapis

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklanan ve sonraki duruşmalarda adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanık Mehmet Nizamoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.
Duruşmada sanık, önceki savunmalarını tekrar ederek, ByLock kullanmadığını öne sürdü.
Hakkındaki iddiaları reddeden Mehmet Nizamoğlu, beraatini talep etti.
Kısa aranın ardından talebi değerlendiren mahkeme heyeti, sanık Nizamoğlu'nu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Sanığın, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol hükümlerinin devamına karar verildi.
Kaynak: AA