Gümüşhane'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde saat 18.19'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yaklaşık 5,17 kilometre derinlikte meydana geldi.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde saat 18.19'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yaklaşık 5,17 kilometre derinlikte meydana geldi.