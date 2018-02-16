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Gümüşhane merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Gümüşhane merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 7 muvazzaf askeri personel yakalandı.

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Gümüşhane merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün askeri mahrem yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, itirafçıların ifadelerinden yola çıkan Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinin yanı sıra İzmir, Diyarbakır ve Eskişehir'deki 11 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla birer üsteğmen ve teğmen ile 5 astsubay gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Kelkit ilçesi ile diğer şehirlerde yakalanan zanlıların tamamının Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne getirileceği öğrenildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: FETÖ/PDY operasyonu, Gümüşhane
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