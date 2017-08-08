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Gümüşhane merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Gümüşhane' de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

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Gümüşhane merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Gümüşhane merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin il yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında arama kararı bulunan Ö.A, A.A.U, H.Y, E.K, Z.Y, B.T, A.G, C.Ç, O.A, İ.D, C.K, B.K ve K.D'ye yönelik çalışma başlattı.

Aranan şahısların Gümüşhane, İzmir, Gaziantep, Konya, Sivas, Aydın, Şırnak, Erzurum, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar ve Trabzon illerinde bulunduğunu tespit eden ekipler, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler: Gümüşhane
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