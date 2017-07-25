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Gümüşhane merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Gümüşhane merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

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Gümüşhane merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyeliği iddiasıyla haklarında arama kararı bulunan H.A.A, A.A, H.B, F.U.A, Y.A, K.Ç, A.G, K.K, S.A, D.A, T.A, ve H.A'ya yönelik çalışma başlattı.

Aranan şahısların Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Samsun, Balıkesir, Trabzon, Giresun, Şırnak illerinde bulunduğunu tespit eden ekipler, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan operasyon kapsamında 5 kişinin arandığı kaydedildi.

Etiketler: Gümüşhane, Gümüşhane merkezli FETÖ/PDY operasyonu, gözaltı
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