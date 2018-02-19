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Gümüşhane merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

12 ilde gerçekleştirilen Gümüşhane merkezli FETÖ operasyonunda biri ByLock kullanıcısı 18 kişi gözaltına alındı.

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Gümüşhane merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin bu ildeki kadın yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gümüşhane, Trabzon, İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Rize, Kayseri, Erzurum, Samsun, Antalya ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, biri ByLock kullanıcısı 18 kişi gözaltına alındı.

Polis, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, Gümüşhane, gözaltı, fetö
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