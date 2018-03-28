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Gümüşhane merkezli FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

15 ilde yapılan Gümüşhane merkezli FETÖ operasyonunda, 12'si muvazzaf asker 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Gümüşhane merkezli FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgütün askeri mahrem yapılanması soruşturması kapsamında itirafçı askerlerin ifadelerinden yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı illerde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Gümüşhane başta olmak üzere Ankara, İzmir, Hakkari, Ardahan, Erzurum, Artvin, Elazığ, Erzincan, Manisa, Kayseri, Konya, Çanakkale, Mardin ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 2 üsteğmen, 7 astsubay, 3 uzman çavuş, bir polis memuru, bir askeri öğrenci ve bir polis akademisi öğrencisi olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında bir şahsın aranmasının devam ettiği, zanlıların Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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