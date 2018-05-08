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Gümüşhane merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

14 ilde yürütülen Gümüşhane merkezli FETÖ operasyonunda 10 muvazzaf asker ile bir polis memuru gözaltına alındı.

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Gümüşhane merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü örgütün askeri mahrem yapılanması soruşturması sürüyor. Gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin Gümüşhane, Ankara, Tekirdağ, Bursa, Burdur, Batman, Konya, Adana, İstanbul, Bitlis, Samsun, Şırnak, Tunceli ve Siirt'te önceden belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 2 üsteğmen, bir teğmen, 4 astsubay, 3 uzman çavuş ile bir polis memuru gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınanlar arasında Bursa Orhangazi İlçe Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen F.K'nın da olduğu öğrenildi.

Zanlılar işlemlerin ardından Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Gümüşhane, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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