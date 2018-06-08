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Gümüşhane'de havalimanı için çalışmalar başladı

Gümüşhane ve Bayburt halkının yıllardır beklediği ve 16 Ocak'ta ihalesi yapılan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı projesinde çalışmalar başladı.

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Gümüşhanede havalimanı için çalışmalar başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburt ve Gümüşhane ziyaretlerinde müjdesini verdiği ve bölge halkının yıllardır özlemini çektiği havalimanının temelinin, 13 Haziran'da Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı törenle atılması planlanıyor.

İki kenti daha havalimanı ile buluşturacak olan ve Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Salyazı Köyü'nde yapılacak havalimanı, Gümüşhane'ye 67, Bayburt'a 47 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Çalışmaların başladığı alanda, yüklenici firma tarafından şantiye kurulum çalışmaları ve mevcut pistin sökülmesi işlemleri sürüyor.

31 Mart 2020'de tamamlanacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, 306 milyon 660 bin liraya mal olacak havalimanı, yıllık ortalama 2 milyon yolcu kapasiteli terminale sahip olacak.

Çalışmalara yer tesliminin ardından 13 Mart'ta başlanan havalimanının 31 Mart 2020'de tamamlanması planlanıyor.

Zorlu coğrafya ve iklim şartlarına sahip Gümüşhane ve Bayburt halkına rahat, güvenli ve hızlı seyahat imkânı sunacak projeyle iki kentin insanı daha konforlu ve kolay bir ulaşım imkânına kavuşacak.

Projenin bölgedeki turizm, ticaret, sanayi ve istihdamın gelişmesine de ciddi katkı sağlaması öngörülüyor.

Kaynak: AA
 

Etiketler: havalimanı, Gümüşhane, Bayburt
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