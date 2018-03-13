Gümüşhane-Bayburt Salyazı Havalimanı'nın ihalesi gerçekleşti

Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli, 285 milyon lira bütçeli Salyazı Havalimanı projesi, yer tesliminin ardından inşaatın başlamasıyla birlikte 1,5 yıl gibi kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburt ve Gümüşhane'ye hizmet verecek Salyazı mevkisinde yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanına ilişkin son bölge ziyaretinde verdiği müjdenin ardından harekete geçildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın projesini hazırladığı Salyazı Havalimanı için 24 firmanın katılımıyla ihale yapıldı. 3 kilometre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde piste sahip olacak 285 milyon lira bütçeli, 2 milyon yolcu kapasiteli Gümüşhane-Bayburt Salyazı Havalimanı projesi, yer tesliminin ardından başlayacak ve 2020 yılına kadar tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdelemişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Kasım'da Bayburt'ta AK Parti Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada havalimanı hakkında şunları söylemişti:

"15 yılda Bayburt'a bazı yatırımlar hariç yaptığımız net 3 milyar liranın üzerinde yatırım var. Bunlar yeterli değil. İnşallah bunları tarihi nitelikle bir proje ile taçlandırıyoruz. Bayburt ve Gümüşhane'ye hizmet verecek Salyazı Beldesi'nde yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı yapıyoruz. Benim yurt dışındaki kardeşlerim de Trabzon veya başka havaalanına değil, pisti büyük düşündük ve buraya rahatlıkla büyük boyutlu uçaklar da inecek. Benim yurt dışındaki Bayburtlu, Gümüşhaneli kardeşlerim havalimanına inecek. 285 milyon lira maliyetli olan havalimanı proje ve ihale hazırlıkları sürüyor. Ahmet Bey işi hızlı tutacağız ve inşallah '2020' diye bana tarih verdiniz ben diyorum ki seçim öncesi bu bitecek. Yoğun çalışacağız. Bize yakışanı yapacağız. İnşallah 2019 seçim kampanyasına uçağımızla geliriz."

Kaynak: DHA