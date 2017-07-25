Gümrüklerde 'ön beyan' zaman kazandırıyor

Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) yetkilileri, tatilde Türkiye'ye gelenlerin, gümrük kapılarında kuyruklarda zaman kaybetmemeleri için yapılması gerekenleri AA muhabirine değerlendirdi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların aynı döneme denk gelen yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek istemeleri nedeniyle yaz aylarında gümrük kapılarında ciddi yoğunluk yaşandığına dikkati çeken yetkililer, gümrüklerde araç kaydı için yapılan işlemlerin uzun kuyruklar yarattığını kaydetti.

Gümrüklerde araç kaydında, araç ruhsatının, araç kaydı yapılacak kişinin pasaportunun, sigorta poliçesinin, araç başkasına aitse vekaletnamenin, vatandaş emekliyse emeklilik belgesinin kontrol edildiğini hatırlatan yetkililer, belgelerin önceden hazırlanmasının ve görevli personele hızlı sunulabilmesi için araç içinde kolay ulaşılabilecek bir yerde tutulmasının önemine işaret etti.

Yetkililer, vatandaşların, vekaleten getirdikleri araçlarda, araç sahibinin bilgilerini yanlarına almayı unutmamaları gerektiğini vurguladı.

Gümrüklerden hızlı geçmenin yolları

Gümrükte, ön beyan yapan vatandaşlar için ayrı geçiş kapıları bulunuyor. Önceden kayıt işlemlerini tamamlayan vatandaşlar bu kapılardan zaman kaybetmeden çok daha hızlı şekilde ülkeye girebiliyor.

Bunun için Türkiye'ye giriş yapacak vatandaşlar gümrük kayıt işlemlerini, yola çıkmadan önce, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hizmete sokulan "Taşıt Ön Beyan Uygulaması" ile yapabilir.

Vatandaşların araç bilgilerini "https://uygulama.gtb.gov.tr" internet adresinden sisteme kaydetmesiyle gümrük memurlarınca yapılan işlemlerin önceden tamamlanmasına imkan veren bu uygulama, geçişlerin çok daha kısa sürmesini sağlıyor.

Kapıya gelmeden vize almak mümkün

Çifte vatandaşlığa izin vermeyen ülkelerde yerleşik, daha önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunan kişilerin sınır kapılarında bandrol vize alması gerekiyor. Bandrol vize işlemlerinin tamamlanma süreci de sınır kapılarındaki yoğunluğu artırıyor.

Türkiye'ye gelmek için vize alması gereken kişiler, yola çıkmadan önce "www.evisa.gov.tr" adresi üzerinden e-vizelerini temin ederek sınır kapısındaki bekleme sürelerini azaltabilir.

Ayrıca vatandaşlar yola çıkmadan önce, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün "http://trakya.gtb.gov.tr/" internet sayfasından Kapıkule Sınır Kapısı'nın canlı yayınını izleyerek yoğunluğu kontrol edebilir.