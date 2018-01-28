Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan internet paketi dolandırıcılığı uyarısı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, firmaların müşteri hizmetleri numaraları haricinde başka numaralardan gelen aramalara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Buna göre, son zamanlarda "0850"li numaralar üzerinden arayanlar, tüketiciye kendini firma yetkilisi olarak tanıtıyor. Dolandırıcılar, tüketicinin kullandığı internet paketinden daha uygun bir paket sunarak bu yolla kullanıcıların kredi kartı ve kimlik bilgilerini ele geçiriyor.

Bakan Tüfenkci, tüketicileri şu sözlerle uyardı:

"Kimlik ve kredi kartı bilgileri bu gibi aramalarda telefonda asla paylaşılmamalı. Eğer tüketiciler bu şekilde arandığında tereddüt yaşıyorsa herhangi bir onay vermeden mevcut internet hizmeti aldıkları firmayı arayarak sunulan teklifin doğru olup olmadığını ve taahhüt sürelerini teyit etsinler."

Mağduriyet yaşayan tüketiciler, tüketici hakem heyetlerinin yanı sıra BİMER ve Bakanlığa da şikayette bulunabiliyor.

"Vatandaşa da sorumluluk düşüyor"

Televizyon kanallarındaki tele alışveriş reklamları da Bakanlığın takibi altında.

Bakanlığa göre, söz konusu reklamlarda tüketicilerin zaafları kullanılarak aldatıcı iddialar ve gerçek dışı vaatlerle ürün satışı yapılıyor.

Tüfenkci, kanallarda yayınlanan bal reklamlarının kontrol altına alındığını ve yıllık ortalama 100 civarında olan bal reklamı şikayetinin 2017'de 8'e düştüğünü söyledi.

"Bu kanallarda bal yanında takviye edici gıdalar, muhtelif kozmetik ürünler, cep telefonları, cinsel sağlık ürünleri gibi çeşitli ürünlerin pazarlandığı biliniyor. Birçok hastalığı tedavi ettiği, iyileştirdiği veya önlediği şeklinde yanıltıcı sağlık beyanlarıyla tanıtımı yapılan takviye edici gıda veya kozmetik ürünlerin reklamları, diğer ilgili kuruluşlarla koordinasyon içerisinde denetleniyor."

Bakan Tüfenkci, reklamlarda yaşanan sorunların bertaraf edilmesi için idarenin yanı sıra vatandaşlara da büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Kaynak: AA