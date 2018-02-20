Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: Teröristler, araç kasalarında, sınırdan geçmeye çalışıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gümrük kapılarında güvenliğin artırılması noktasında çalışmalar yaptıklarını söyleyen Tüfenkci, özellikle Öncüpınar ve Cilvegöz kapılarında daha sıkı tedbir aldıklarını bildirdi.

Tüfenkci, terör örgütlerinde yaralıların Türkiye'ye geçmeye çalıştıklarını kaydetti. Gerek dağılma sürecindeki DEAŞ'ın gerekse YPG/PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye girişlerinin kapılarda önlenmesine ilişkin her zamankinden daha fazla çalışma yapıldığını aktaran Tüfenkci, kapılara personel ve araç takviyesi yapıldığını bildirdi.

Kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini dile getiren Tüfenkci, "DEAŞ ya da YPG/PKK'lı teröristler, araç kasalarında, gizli bölmelerde veya kimlik değiştirerek ya da Irak pasaportu alarak normal vatandaş gibi sınır kapılarımızdan geçmeye çalışıyorlar, yakalamalar var. Bunları önlemeye yönelik çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Türkiye Perakende Ticaret Zirvesi

Tüfenkci, Türkiye Perakende Ticaret Zirvesi'nin yarın İstanbul'da başlayacağını anımsatarak, çalıştayın hem ülke hem de sektör açısından önemli olduğunu söyledi.

Çalıştayda perakende sektörünün sorunlarının irdeleneceğini anlatan Tüfenkci, şunları söyledi:

"Perakende sektörü sadece marketten ibaret değil; bakkaldan, manava, büfeciye, zincir mağazalara kadar hepsini kapsıyor. Yaklaşık 3,5 milyon insanı ilgilendiren bir sektör. Hepsinin sorunlarını, taleplerini tek tek değerlendireceğiz. Çıkardığımız yasalardan nasıl etkilendiler, hükümet olarak sektörü nereye taşıyabiliriz. Tüketici ne bekliyor? Bunların tartışılacağı bir çalıştay olacak. Siz ürettiğinizi yurt içinde satamazsanız, yurt dışında pazar bulmanız daha zor oluyor. Markalaşmak için de perakende sektörü çok çok önemli."

Kaynak: AA