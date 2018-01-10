Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: Çiftlik Bank'la ilgili incelemelerde son aşamaya geldik

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Karekodlu Çek Kayıt Sistemi'nin tanıtıldığı toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çiftlik Bank'a ilişkin açıklama yapan Tüfenkci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle son zamanlarda somut mal ve hizmet satışı olmadan internet üzerinden, sanal alemde yüksek kar vaatleri sunarak, kimi oyun pazarladığını ifade ederek, kimi sanal paralar pazarladığını ifade ederek, kimileri sanal çiftlikler kurduklarını ifade ederek, reel anlamda piyasalarla örtüşmeyen kar vaatleri sunarak, insanları aldattıklarını ve belli bir sistem ile bir anlamda saadet zinciri kurduklarını görüyoruz. Bu kimi zaman telefon satışı şeklinde, oyun satışları şeklinde oluyor, sanal bir mal ticareti şeklinde oluyor. Ama baktığımız zaman tamamı tüketiciyi, vatandaşı aldatıcı anlamda bir ticaret teşkil ettiklerini, sonuç itibarıyla dolandırıcılığa kadar giden bir sistemi kurguladıklarını görüyoruz."

"Vatandaşlarımızı uyarıyorum"

Bununla ilgili en son kamuoyunda yer alan şirketlerden birinin Çiftlik Bank olduğunu anımsatan Tüfenkci, bank kelimesinden dolayı en son "Çiftlik Bank"ın reklamlarının 3 ay durdurulduğunu hatırlattı.

Tüfenkci, bank kelimesinden dolayı Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'ndan izin alınması gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Böyle bir izin almadan faaliyete geçtikleri için reklamlarını durdurduk. Ama esas faaliyetleriyle ilgili incelemeleri de son aşamaya getirdik. Burada gerçekten bir ticaret var mı yok mu, arkadaşlarımız bunu etraflıca inceliyorlar. Sanal anlamda bir saadet zinciri oluşturma teşebbüsü olduğu görülüyor.

Bunun somut raporlarla sabitlenmesi lazım. İnşallah kısa zamanda müfettişlerimiz raporlarını sonlandırırlar. Bunu da sizlerle paylaşırız. Ama ben bir kez daha vatandaşlarımızı uyarıyorum. Özellikle internet üzerinden, sanal alemde somut bir ticarette mal alım satımına dayanmayan, piyasanın çok üzerinde kar getirdiğini ifade eden sanal ticarette çok dikkatli olmalarını ve bu tür yaklaşımlara dikkatlice bakmalarını, aksi takdirde büyük anlamda zarar göreceklerini geçmişteki tecrübeler bize gösteriyor."

Çiftlik Bank nedir?

Çiftlik Bank, internet üzerinden çeşitli hayvanlar satın alıp, yatırım yapılan bir site. Site, yatırımı, yatırım sahibi için arazi ve hayvan satın alarak değerlendiriyor. Hayvanların ömrünün 365 gün olarak belirlendiği sitede yatırılan paranın 4-5 ay içerisinde geri ödendiği söyleniyor.

Çiftlik Bank'ın herhangi bir nedenle iflas bildirmesi durumunda, şirketin yatırılan ana parayı geri ödeneceği iddia ediliyor ve garanti olarak ıslak imzalı bir sözleşme gösteriliyor.

Bakanlık suç duyurusunda bulunmuştu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kurdukları internet sitesiyle çok yüksek karlar vereceğini iddia ederek milyonlarca lira topladığı belirtilen 'Çiftlik Bank' hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA