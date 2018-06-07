Gümrük ve sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri takvimi kapsamında, gümrük kapılarındaki oy verme işlemi için hazırlıklar günler öncesinde tamamlandı.

Yurt dışında yaşayan seçmenler için Atatürk Havalimanı geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana toplam 12 sandık konuldu. Yurt dışında yaşayan, seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kabinlerde kullanarak, sandığa attı.

Oylamanın saat 08.00'de başlamasının ardından sandıkların önünde yoğunluk oluştu.

Tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanılabilecek gümrük kapılarında oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00'de sona erecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Gümrük kapılarında sadece Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilecek.

Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

Trakya'daki sınır kapılarında belirlenen peronlara sandıklar konuldu, oy kullanılacak paravanlar yerleştirildi.

Belçika'dan Konya'ya gitmek üzere Türkiye'ye giriş yapan Süheyla Kara, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ilk oyu veren kişi oldu.

Seçimlerin vatana millete hayırlı sonuçlar getirmesini dileyen Kara, "Saat 02.00'de sınır kapısından giriş yaptık ancak oy verme işlemi için burada bekledik. İlk oyu vermek bana nasip oldu, çok mutluyum. Ülkemizi çok seviyoruz" dedi.

Bu arada, 24. Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 24. Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında, Kapıkule'de 2, İpsala, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarında ise 1'er sandıkta Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek.

Sınır kapılarında tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy verebilecek, oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00'de sona erecek.

Kaynak: AA