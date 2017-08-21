  • 21 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Gümrük kapısında 825 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Türkgözü Gümrük Kapısı'nda yurda kaçak sokulmaya çalışılan 825 cep telefonuna el konuldu.

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Gümrük kapısında 825 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Türkgözü Gümrük Kapısı'na gelen otomobil sürücüsü G.K‘nın, tescil işlemleri sırasındaki şüpheli davranışları nedeniyle araca yapılan x-ray taramasında yoğunluk farkı tespit edildi.

Araçta yapılan aramada, zula olarak kullanılan ön ve arka koltuk ile yedek lastik içine gizlenen piyasa değeri 407 bin 409 lira olan, toplam 825 adet yeni nesil Nokia 3310 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli hakkında Posof Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Etiketler: Türkgözü Gümrük Kapısı, Kaçak cep telefonu
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