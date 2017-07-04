Gümrük kapılarındaki "Özel Taşıtlar Ön Beyan Uygulaması"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, gümrük kapılarında başlatılan "Özel Taşıtlar Ön Beyan Uygulaması" kapsamında, Türkiye'ye giriş yapılacağı tarihten en erken 15 gün öncesinde ön beyanda bulunulması durumunda giriş işlemlerinin daha hızlı gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayının başlamasıyla Avrupa'da yaşayan vatandaşların Türkiye'ye adeta akın ettiğini vurguladı.

Avrupa ülkelerindeki vatandaşların Türkiye'de geçirdiği her vaktin özel bir anlamı olduğunu belirten Yeneroğlu, şöyle devam etti:

"Yıl boyunca Türkiye'ye gelmek için bekleyen vatandaşlarımız hem memleket hasretini gideriyor hem de akraba ve dostlarını ziyaret ederek tatillerini geçiriyor. Vatandaşlarımız bu vesile ile ülkemizin ekonomisine de katkıda bulunuyor. Bu yıl da temmuz ayı itibarıyla vatandaşlarımız Türkiye'ye akın etmeye başladı. Binlerce kilometre yol kateden insanlarımızın gümrük kapılarından kolay ve hızlı bir şekilde geçebilmesi için ilgili tüm devlet kurumları yoğun çaba içerisindedir. Bu vesileyle her bir vatandaşımıza ana vatanınıza hoş geldiniz diyor, sağlıklı ve huzurlu bir tatil geçirmelerini temenni ediyorum."

Yeneroğlu, sistemle ilgili önceki gece yaşanan teknik bir sorunun uzun araç kuyruklarına neden olduğunu aktardı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının çalışmalarıyla sorunun aşıldığı bilgisini veren Yeneroğlu, bunun tekrarlanmaması ve başka aksaklıklar yaşanmaması için tüm birimlerin gerekli çalışmaları yaptığına değindi.

Komisyon Başkanı Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Geçişlerin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız tarafından 'Özel Taşıtlar Ön Beyan Uygulaması' başlatılmıştır. Uygulamayla taşıta ilişkin bilgiler sınır kapısına gelmeden önce https://uygulama.gtb.gov.tr/tasit1onbeyan adresinden sisteme girilebiliyor. Türkiye'ye giriş yapılacağı tarihten en erken 15 gün öncesinde ön beyanda bulunulması durumunda giriş işlemleri daha hızlı yapılabilecektir. Ancak bilgilerin doğru girilmemesi beklemeye sebep oluyor. Uygulamayla ilgili detaylı bilgilere https://www.gtb.gov.tr/duyurular/ozel-tasitlar-on-beyan-uygulamasi adresinden ulaşmak mümkün."

Sınır kapısına gelen vatandaşların kolaylıkla giriş yapabilmesi ve mağdur olmaması için gerekli takibi yaptıklarını vurgulayan Yeneroğlu, Türkiye güzergahında ve gümrük kapılarında yaşanan sorunlarla ilgili Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile kendilerine telefon ya da Facebook hesabı aracılığıyla ulaşılabileceğini duyurdu.